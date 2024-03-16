В компании мамы и бабушек: Сидни Суини появилась на премьере фильма ужасов в скульптурном топе на голое тело

26-летняя актриса в экстравагнтном верху презентовала ленту, в которой сыграла монахиню.

В Лос-Анджелесе состоялась премьера психологического ужастика "Проклятая дева" от режиссера Майкла Могана. Мероприятие посетила главная героиня ленты Сидни Суини.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

На красной дорожке звезда появилась в авангардном объемном белом топе от Balmain, который она надела на голое тело. Топ напоминал скульптуру рук, держащих букет из цветов и винограда.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Верх Суини скомбинировала с черными брюками-палаццо. Ей сделали прическу, уложив волосы назад, и максимально естественный макияж. В ушах у актрисы были лаконичные золотые серьги с бриллиантами.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Поддержать Сидни пришла ее мама и две ее бабушки, которые, кстати, появятся в картине в образах монахинь, живущих в том же итальянском монастыре, что и главная героиня.

Сидни Суини с мамой и бабушками / Фото: Associated Press

Суини позировала также с людьми в костюмах монахинь с закрытыми красными масками лицами.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

О фильме:

Американская монахиня Сесилия едет в отдаленный монастырь в живописной Италии. Вскоре теплый прием превращается в кошмар. Сесилия выясняет, что новый дом скрывает страшную тайну и неслыханные ужасы.

В украинский прокат фильм выйдет 21 марта.

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