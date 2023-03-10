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В компании мамы и сестры: Пэрис Хилтон мерцающим мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1070
Время на прочтение
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В компании мамы и сестры: Пэрис Хилтон мерцающим мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Ники, Пэрис и Кэти Хилтоны / Фото: Associated Press

Три известные блондинки нарядно оделись на фэшн-шоу.

Пэрис Хилтон посетила фэшн-шоу Модного дома Versace осень-зима 2023-2024, который состоялся в Западном Голливуде, Калифорния.

Там красавица предстала в гламурном образе. На ней было мерцающее серебряное мини-платье, расшитое кристаллами, прекрасно подчеркнувшее ее стройную фигуру и красивые ноги.

Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Наряд светская львица дополнила туфлями-лодочками со стразами и на шпильках и перчатками со стразами и без пальцев.

Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Хилтон сделала идеально ровную укладку и макияж с акцентом на глазах.

Вместе с Пэрис на фэшн-шоу пришла ее 63-летняя мама Кэти Хилтон и 39-летняя сестра Ники Хилтон.

Ники, Пэрис и Кэти Хилтоны / © Associated Press
Ники, Пэрис и Кэти Хилтоны / Фото: Associated Press
Ники и Пэрис Хилтоны / © Associated Press
Ники и Пэрис Хилтоны / Фото: Associated Press

На Ники было черное обтягивающее платье и розовые туфли, а Кэти надела черное платье, твидовое пальто и туфли на очень высокой платформе и каблуках.

Напомним, показ Versace посетила также Деми Мур со своей беременной дочерью Румер Уиллис.

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Дата публикации
Просмотры
1070
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