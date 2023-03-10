В компании мамы и сестры: Пэрис Хилтон мерцающим мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Три известные блондинки нарядно оделись на фэшн-шоу.
Пэрис Хилтон посетила фэшн-шоу Модного дома Versace осень-зима 2023-2024, который состоялся в Западном Голливуде, Калифорния.
Там красавица предстала в гламурном образе. На ней было мерцающее серебряное мини-платье, расшитое кристаллами, прекрасно подчеркнувшее ее стройную фигуру и красивые ноги.
Наряд светская львица дополнила туфлями-лодочками со стразами и на шпильках и перчатками со стразами и без пальцев.
Хилтон сделала идеально ровную укладку и макияж с акцентом на глазах.
Вместе с Пэрис на фэшн-шоу пришла ее 63-летняя мама Кэти Хилтон и 39-летняя сестра Ники Хилтон.
На Ники было черное обтягивающее платье и розовые туфли, а Кэти надела черное платье, твидовое пальто и туфли на очень высокой платформе и каблуках.
Напомним, показ Versace посетила также Деми Мур со своей беременной дочерью Румер Уиллис.
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