В компании мамы-супермодели: Лени Клум с огромным бантом на голове позировала в нижнем белье

50-летняя модель и телеведущая – Хайди Клум – и ее 19-летняя дочь Лени снялись в рождественской промокампании для бренда нижнего белья Intimissimi, с которым они давно сотрудничают.

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Лени запечатлена в кружевном красном комплекте и с огромным бантом на голове, также она примерила и черное нижнее белье в сочетании с пеньюаром с перьями. А Хайди подчеркнула фигуру похожим красным белье. Мама и дочь держали в руках подарочные коробки и весело позировали на камеру. У обеих на лице был макияж с красной помадой и похожие прически.

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Напомним, ранее Хайди и Лени вместе снялись для глянца. Они стали главными героинями журнала SuperMagazine.

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