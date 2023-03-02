В компании молодого усатого красавца: Оля Полякова в платье с обнаженным животом пришла на премьеру мультфильма

Артистка в стильном образе появилась на премьерном показе анимационного фильма "Мавка. Лесная песня".
Оля Полякова посетила премьерный показ самого ожидаемого украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня", состоявшегося в кинотеатре "Оскар" в Киеве.
Певица выбрала для своего выхода стильный лук. На ней было черное трикотажное платье с высокой горловиной и низом-сеткой, прекрасно сидевшее на ее стройной фигуре. Наряд имели пикантное декольте и вырез на животе.
Платье Оля скомбинировала с серо-белыми кроссовками. Волосы артистка распустила, накрутив легкие локоны, и сделала максимально естественный макияж.
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Вместе с Поляковой перед фотографами позировала артистка Анна Тринчер, которая в черном топе похвасталась сексуальным бюстом.
А на премьеру Оля пришла в компании молодого красавца – финалиста кулинарного шоу "МастерШеф. Битва сезонов" Влада Мицкевича, продемонстрировавшего на камеру свои стильные усы и бороду.
Напомним, Оля Полякова и Влад Мицкевич стали ведущими шоу об испытаниях отношений кухней "Он готовит, она управляет", которое с 20 марта выйдет на телеканале ТЕТ.
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