В компании молодого усатого красавца: Оля Полякова в платье с обнаженным животом пришла на премьеру мультфильма

Артистка в стильном образе появилась на премьерном показе анимационного фильма "Мавка. Лесная песня".

Оля Полякова посетила премьерный показ самого ожидаемого украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня", состоявшегося в кинотеатре "Оскар" в Киеве.

Певица выбрала для своего выхода стильный лук. На ней было черное трикотажное платье с высокой горловиной и низом-сеткой, прекрасно сидевшее на ее стройной фигуре. Наряд имели пикантное декольте и вырез на животе.

Оля Полякова и Анна Тринчер

Платье Оля скомбинировала с серо-белыми кроссовками. Волосы артистка распустила, накрутив легкие локоны, и сделала максимально естественный макияж.

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Вместе с Поляковой перед фотографами позировала артистка Анна Тринчер, которая в черном топе похвасталась сексуальным бюстом.

А на премьеру Оля пришла в компании молодого красавца – финалиста кулинарного шоу "МастерШеф. Битва сезонов" Влада Мицкевича, продемонстрировавшего на камеру свои стильные усы и бороду.

Влад Мицкевич, Оля Полякова и Анна Тринчер

Напомним, Оля Полякова и Влад Мицкевич стали ведущими шоу об испытаниях отношений кухней "Он готовит, она управляет", которое с 20 марта выйдет на телеканале ТЕТ.

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