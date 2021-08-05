В компании молодой жены-красавицы: участника группы The Rolling Stones сфотографировали в Лондоне

Супруги много улыбались и позировали для фото.

74-летний участник культовой британской группы The Rolling Stones Ронни Вуд появился на публике вместе со своей 43-летней женой Салли. Пара вместе открыла благотворительную музыкальную студию в Community Links в Лондоне.

Они много позировали для фото обнявшись и были очень счастливы. В Лондоне было немного прохладно, поэтому супруги оделись довольно тепло. На Салли было джинсовое голубое платье, колготы и ботинки, а вот Ронни надел пиджак, лацканы которого украшала вышивка из бисера, черные джинсы и кроссовки.

Ронни Вуд и Салли Вуд / Getty Images

Напомним, пара поженилась в 2012 году после шестимесячного романа. Салли стала для Ронни третьей женой. В 2016 году у пары родились дочери-близнецы Грейс и Элис.

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