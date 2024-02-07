В компании огромного немецкого дога: Наоми Уоттс заметили на съемках фильма в Нью-Йорке

Актриса Наоми Уоттс сыграет главную роль в фильме "Друг", основанном на популярной книге американской писательницы Сигрид Нуньес.

Роман выпущенный в 2018 году и получивший Национальную книжную премию США в области художественной литературы, рассказывает историю о писательнице, которая берет себе немецкого дога, принадлежавшего ранее ее умершему другу и наставнику. История описанная в книге охватывает любовь, дружбу, горе и исцеление.

В предстоящей экранизации Уоттс сыграет главную роль, а ее коллегой по фильму станет немецкий дог по имени Бинго. 6 февраля Наоми и Бинго заметили на улице в Нью-Йорке во время съемок.

На актрисе было пальто оливкового цвета, которое она носила в сочетании с черным беретом, кюлотами, носками в принт аргайл и коричневыми туфлями. На плече у Наоми была сумка, а на шее платок в принт. У Бинго же был красный ремешок на шее и поводок.

Наоми Уоттс с Бинго / Фото: Getty Images

У самой Наоми также есть пес по имени Иззи, которого она взяла в свою семью из приюта. С любимым другом она часто ходит на прогулки и соответственно попадает под прицел папарацци. Не так давно актрису заметили на одной из таких прогулок в ярком полосатом шарфе.

Наоми Уоттс с Иззи / Фото: Getty Images

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