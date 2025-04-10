В компании Орландо Блума: актриса Дрю Бэрримор вышла на сцену в флористическом платье

Дрю Бэрримор и Орландо Блум / © Getty Images

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Мероприятие прошло в Майами и в нем также взял участие актер Орландо Блум, вместе Дрю он был ведущим.

На актрисе было длинное вечернее платье от бренда Monique Lhuillier сшитое из ткани в флористический принт. Платье было длинным, спереди его украшали небольшие складки ткани, а рукава-буфы делали его более оригинальным. Также у этого наряда был длинный шлейф.

Дрю Бэрримор и Орландо Блум / © Getty Images

Дрю носила наряд с белыми туфлями на платформе, а также набором украшений с зелеными камнями. Волосы она уложила в легкие локоны.

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Дрю Бэрримор и Орландо Блум / © Getty Images

Стоимость наряда, как у актрисы, составляет почти 5 тысяч евро.

Платье Дрю Бэрримор

Ранее она посетила 11-ю церемонию вручения премии Breakthrough Prize в Лос-Анджелесе. Дрю вышла к фотографам в черном длинном платье, которое отлично сидело на ее фигуре. Наряд был от известного бренда Carolina Herrera и хоть и однотонным, но имел оригинальные шелковые рукава.

Дрю Бэрримор / © Associated Press

Дрю Бэрримор / © Associated Press Дрю Бэрримор / © Getty Images Дрю Бэрримор / © Associated Press Дрю Бэрримор / © Getty Images Дрю Бэрримор / © Getty Images Дрю Бэрримор / © Getty Images Дрю Бэрримор на благотворительном ужине ASPCA Bergh Ball в Нью-Йорке / © Getty Images