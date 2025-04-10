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В компании Орландо Блума: актриса Дрю Бэрримор вышла на сцену в флористическом платье
Актриса и телеведущая Дрю Бэрримор появилась на сцене во время церемонии наименования судна MSC World America.
Мероприятие прошло в Майами и в нем также взял участие актер Орландо Блум, вместе Дрю он был ведущим.
На актрисе было длинное вечернее платье от бренда Monique Lhuillier сшитое из ткани в флористический принт. Платье было длинным, спереди его украшали небольшие складки ткани, а рукава-буфы делали его более оригинальным. Также у этого наряда был длинный шлейф.
Дрю носила наряд с белыми туфлями на платформе, а также набором украшений с зелеными камнями. Волосы она уложила в легкие локоны.
Стоимость наряда, как у актрисы, составляет почти 5 тысяч евро.
Ранее она посетила 11-ю церемонию вручения премии Breakthrough Prize в Лос-Анджелесе. Дрю вышла к фотографам в черном длинном платье, которое отлично сидело на ее фигуре. Наряд был от известного бренда Carolina Herrera и хоть и однотонным, но имел оригинальные шелковые рукава.