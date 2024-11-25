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В компании подруг, но без мужа: Хейли Бибер показала, как отпраздновала 28-летие

В компании подруг, но без мужа: Хейли Бибер показала, как отпраздновала 28-летие

Фото: Instagram Хейли Бибер

Девушка организовала вечеринку для близких друзей.

22 ноября американская модель, основательница бренда косметики Rhode – Хейли Бибер – отмечала свое 28-летие. В своем Instagram она показала, как это было.

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Девушка организовала вечеринку с темой "Мартини" и позвала близких друзей, среди которых была Кендалл Дженнер.

© Instagram Хейли Бибер
Фото: Instagram Хейли Бибер

Для празднования своего дня рождения Хейли оделась во все черное: короткую дубленку, которую оставила пикантно расстегнутой, и мини-юбку. Свой вечерний образ девушка дополнила блестящим чокером, черными колготками, туфлями на высоких кабулках и маникюром с рисунками в виде оливок – как отсылка к коктейлю из мартини с оливками.

© Instagram Хейли Бибер
Фото: Instagram Хейли Бибер
© Instagram Хейли Бибер
Фото: Instagram Хейли Бибер

Стоит отметить, что среди гостей не был замечен муж Хейли – Джастин Бибер. Поклонники озадачены причинами этого.

© Instagram Хейли Бибер
Фото: Instagram Хейли Бибер
© Instagram Хейли Бибер
Фото: Instagram Хейли Бибер

Напомним, в августе этого года Хейли и Джастин Биберы стали впервые родителями. У них родился сын, которого они назвали Джек Блюз. О своей беременности звезда сообщила в мае, показав фотосессию, в которой позировала в белом кружевном платье.

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