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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

В компании солидного красавчика: Джей Ло в белоснежном костюме с пикантным декольте попала под прицел папарацци

Папарацци подловили 55-летнюю артистку и актрису на съемочной площадке нового фильма.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес снова попала в объективы папараци во время съемок новой романтической комедии «Служебный роман» для Netflix, в которой она играет главную роль. Съемки фильма от режиссера Оливера Паркера стартовали несколько недель назад в городе Гобокен, штат Нью-Джерси.

На этот раз поп-дива под прицелом фотографов оказалась вместе со своим партнером-красавчиком в ленте — звездой «Тед Лассо» Бреттом Голдстином, который выглядел солидно.

Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин / © Getty Images

Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин / © Getty Images

Джей Ло выглядела роскошно в белоснежном ансамбле. На ней был костюм, состоявший из двухбортного удлиненного жакета с пикантным декольте и брюк-палаццо. Сверху она надела элегантный тренч с поясом. На плече у звезды висела черная вместительная сумка Christian Dior.

Аутфит Лопес дополнила бежевыми замшевыми босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках. У нее была объемная укладка с локонами, нежный макияж, стильные очки-авиаторы на лице, золотые серьги в ушах и массивная золотая цепочка на шее.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес папарацци подловили на съемочной площадке у фудтрака. Артистка была одета в пальто цвета слоновой кости и белой рубашке, которые скомбинировали с серыми замшевыми туфлями.

Дата публикации
Количество просмотров
125
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