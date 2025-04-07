В компании солидного красавчика: Джей Ло в белоснежном костюме с пикантным декольте попала под прицел папарацци

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Дженнифер Лопес снова попала в объективы папараци во время съемок новой романтической комедии «Служебный роман» для Netflix, в которой она играет главную роль. Съемки фильма от режиссера Оливера Паркера стартовали несколько недель назад в городе Гобокен, штат Нью-Джерси.

На этот раз поп-дива под прицелом фотографов оказалась вместе со своим партнером-красавчиком в ленте — звездой «Тед Лассо» Бреттом Голдстином, который выглядел солидно.

Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин / © Getty Images

Джей Ло выглядела роскошно в белоснежном ансамбле. На ней был костюм, состоявший из двухбортного удлиненного жакета с пикантным декольте и брюк-палаццо. Сверху она надела элегантный тренч с поясом. На плече у звезды висела черная вместительная сумка Christian Dior.

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Аутфит Лопес дополнила бежевыми замшевыми босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках. У нее была объемная укладка с локонами, нежный макияж, стильные очки-авиаторы на лице, золотые серьги в ушах и массивная золотая цепочка на шее.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес папарацци подловили на съемочной площадке у фудтрака. Артистка была одета в пальто цвета слоновой кости и белой рубашке, которые скомбинировали с серыми замшевыми туфлями.