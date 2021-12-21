В компании друг друга: актеры Дженна Дьюэнн и Стив Кази на свидании

Пара оставила детей дома и мило провела вечер вдвоем.

Актриса Дженна Дьюэнн, которую многие помнят по фильму "Шаг вперед", сходила со своим возлюбленным Стивом Кази на свидание. 20 декабря пара была замечена на баскетбольном матче в Лос-Анджелесе.

Знаменитости были не против фото и даже позировали обнявшись. На Дженне был стильный наряд, в котором она сочетала кожаные брюки с разрезами, топ оливкового цвета и такого же оттенка тренч. Завершили образ черные босоножки и сумка. Стив же выбрал джинсовку, худи, черные штаны и модные кроссовки.

Дженна Дьюэнн и Стив Кази / Getty Images

Напомним, пара вместе с 2018 года. В феврале 2020 года они объявили о помолвке, а через месяц у них родился сын. Также Дженна воспитывает и дочь от предыдущего брака с актером Ченнингом Татумом.

Читайте также: