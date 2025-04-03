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- Шоу-бизнес
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В компании возлюбленного: топ-модель Алессандра Амбросио прогулялась по Токио
Звезда со своим бойфрендом прилетела на отдых в Японию.
43-летняя бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – поделилась в Instagram серией фото, сделанных во время прогулки по Токио. Компанию ей составил ее возлюбленный – Бак Палмер, австралийский дизайнер мужских украшений и аксессуаров. Эти свои отношения девушка долго не скрывала, а наоборот, часто показывала своего бойфренда в Сети и их совместное времяпровождение.
На прогулку Алессандра надела лук от Miu Miu: бежевую мини-юбку в складку, черный кардиган с белыми элементами и черные колготки. Свой образ она дополнила кожаными балетками, трендовой сумкой с брелоками, а также модными и уже очень узнаваемыми очками от этого же бренда.
"Коничива (приветствие на японском – Прим. Ред.) из Токио", - подписала фото модель.
С Баком они фотографировались около водоемов, на фоне традиционной японской архитектуры и цветущих деревьев.
Ранее, напомним, Алессандру Амбросио запечатлели на прогулке за руку с возлюбленным. Пара попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе.