В комплекте с прозрачными вставками: Талия Сторм в самом смелом луке на BRIT Awards

Образ девушки получился одним из самых необычных, ведь в отличие от других знаменитостей, она пришла не в платье.
Британская певица любит эпатировать, поэтому на BRIT Awards в этом году надела смелый комплект от французского бренда Mugler. Наряд состоял из топа и лосин, которые украшали геометрические прозрачные вставки.
Но без гламура на красной дорожке тоже никуда, поэтому наряд Талии завершили босоножки Giuseppe Zanotti, ювелирная подвеска с ее именем на шее и сумка Balenciaga, украшенная стразами.
А вот судя по Instagram Талии, ярким пятном ее лука для церемонии стала еще и синяя шуба.
Также интересные образы на красной дорожке продемонстрировали Адель, Оливия Родриго, Эшли Робертс и телезвезда Майя Джама.
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