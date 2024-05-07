В контрастном наряде принцессы: Николь Кидман очаровала публику своим пышным платьем-репликой

2 декабря Модный дом Balenciaga объявил актрису Николь Кидман новым амбассадором, поэтому теперь она на всех публичных событиях появляется в нарядах от этого бренда. Не стал исключением ее выход на Met Gala в Нью-Йорке.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

В этом году оскароносная актриса выбрала контрастный наряд, который сочетал в себе черный и белый оттенки.

Верхняя часть наряда была из белого шелкового атласа, который напоминал оттенок жемчуга, а вот юбка полностью была расшита черными воланами из органзы, которые немного напоминали перья.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Дополнила Кидман образ бриллиантовыми украшениями на руках и в ушах, а также высокими белыми перчатками. Волосы она просто распустила, а вот макияж у нее был очень нежным с розовыми румянами на щеках.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Наряд Кидман - не является разработкой Демны Гвасалии, поскольку этот дизайн в 1951 году придумал основатель Модного дома Кристобаль Баленсиага. Платье было частью весенней коллекции Модного дома. Поскольку тема выставки в Метрополитен-музее в этом году "Спящие красавицы: возрождение моды", то выбор Николь этого наряда оправдан - вместе с Balenciaga она возродила старый дизайн.

Вечернее платье от Кристобаля Баленсиаги, 1951 год / Фото: Getty Images

Согласно изданию Vogue, на воссоздание платья пошло 800 часов ручной вышивки с тщательным применением 3000 перьев из органзы для которой использовалось 150 метров ткани - каждый элемент вырезался вручную, складывался и сшивалось. Также еще 400 часов работы в ателье было потрачено на то, чтобы превратить первоначальный вид двух отдельных частей в единое вечернее платье.

Посетила Met Gala она в компании своего мужа Кита Урбана, который надел элегантный черный костюм и галстук-бабочку.

Николь Кидман и Кит Урбан / Фото: Associated Press

Напомним, что в прошлом году Николь Кидман тоже надела реплику - она появилась на Met Gala в наряде из рекламы Chanel No.5 - культовом платье 19-летней давности. Его было создано Карлом Лагерфельдом.

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