В кораллово-тыквенном жакете и мини-юбке: стильный осенний лук Эшли Робертс

В кораллово-тыквенном жакете и мини-юбке: стильный осенний лук Эшли Робертс

Радиоведущая и участница группы The Pussycat Dolls надела на работу двухцветный жакет.

Эшли Робертс традиционно попала в объективы папарацци по дороге на работу - на радиостудию Global Radio.

Выглядела она очень стильно. Эшли надела трендовый в этом сезоне двухцветный жакет, который состоял из коралловой и тыквенной половин. Под него девушка надела светло-коралловый трикотажный свитер с горловиной, сочетав его с мини-юбкой тыквенного оттенка.

Эшли Робертс / Getty Images

Наряд Робертс дополнила коричневыми замшевыми ботфортами и белой сумкой Yves Saint Laurent.

Радиоведущая сделала небрежную прическу с пучком на макушке и выпущенными прядями спереди. На лице у нее были коричневые очки.

Ранее Эшли в откровенном образе посетила церемонию вручения награды Virgin Atlantic Attitude Awards 2021. На ней было серебристое короткое платьес с V-образным декольте и вырезами на

Эшли Робертс / Getty Images

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