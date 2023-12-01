В коралловом бикини: 58-летняя Элизабет Херли продемонстрировала стройную фигуру в бассейне

Актриса выглядит невероятно в купальнике.
Элизабет Херли показала в Instagram видео со своего выходного, который она провела в СПА.
Актриса наслаждалась плаванием в бассейне. Она использовала эту возможность и наснимала видео, на которых продемонстрировала свою стройную фигуру с разных ракурсов.
Одета Лиз была в бикини кораллового оттенка собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с золотистыми цепочками. Херли похвасталась не только подтянутым телом, но и сексуальным декольте.
В бассейн актриса пошла с насыщенным макияжем, в котором сделала акцент на глазах.
Напомним, ранее Элизабет Херли показалась обнаженной в сауне.
Читайте также:
- Какая красавица: Лиз Херли в эффектном платье сходила на выставку с сыном
- В белом купальнике с глубоким декольте Элизабет Херли показала видео с отдыха в Таиланде
- Она еще ого-го: 58-летняя Элизабет Херли в бикини бананового цвета похвасталась стройной фигурой и пышным декольте
- В розовом платье и красивых серьгах: Элизабет Херли на мероприятии в Лондоне.