В коралловом бикини: 58-летняя Элизабет Херли продемонстрировала стройную фигуру в бассейне

Элизабет Херли показала в Instagram видео со своего выходного, который она провела в СПА.

Актриса наслаждалась плаванием в бассейне. Она использовала эту возможность и наснимала видео, на которых продемонстрировала свою стройную фигуру с разных ракурсов.

Одета Лиз была в бикини кораллового оттенка собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с золотистыми цепочками. Херли похвасталась не только подтянутым телом, но и сексуальным декольте.

В бассейн актриса пошла с насыщенным макияжем, в котором сделала акцент на глазах.

Напомним, ранее Элизабет Херли показалась обнаженной в сауне.

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