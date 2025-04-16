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- Шоу-бизнес
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В коралловом боди и лакированных мини-шортах: звезда реалити похвасталась пышным декольте и стройными ногами
Эмма Эрнан в эффектном аутфите попала под прицел фотографов.
В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала звезда американского реалити-шоу Selling Sunset - Эмма Эрнан. Блондинка, как всегда выглядела эффектно и сексуально.
На этот раз красотка вышла в свет в коралловом боди с молнией, которую расстегнула до половины и продемонстрировала пышный соблазнительный декольте. Верх Эмма скомбинировала с черными кожаными лакированными мини-шортами, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Эмма дополнила лук черными босоножками на шпильках и черной сумкой Hermes Birkin.
Звезда реалити сделала красивую прическу, макияж с бежевой помадой, надела на лицо черные солнцезащитные очки от Chanel, уши украсила бриллиантовыми серьгами, а руки – золотым браслетом и бриллиантовыми кольцами.
Напомним, Эмма Эрнан сходила в ресторан на вечеринку в черном платье по фигуре с откровенным фигурным декольте почти до пупка.