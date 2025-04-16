В коралловом боди и лакированных мини-шортах: звезда реалити похвасталась пышным декольте и стройными ногами

Эмма Эрнан / © Getty Images

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В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала звезда американского реалити-шоу Selling Sunset - Эмма Эрнан. Блондинка, как всегда выглядела эффектно и сексуально.

На этот раз красотка вышла в свет в коралловом боди с молнией, которую расстегнула до половины и продемонстрировала пышный соблазнительный декольте. Верх Эмма скомбинировала с черными кожаными лакированными мини-шортами, которые подчеркнули ее стройные ноги.

Эмма Эрнан / © Getty Images

Эмма дополнила лук черными босоножками на шпильках и черной сумкой Hermes Birkin.

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Звезда реалити сделала красивую прическу, макияж с бежевой помадой, надела на лицо черные солнцезащитные очки от Chanel, уши украсила бриллиантовыми серьгами, а руки – золотым браслетом и бриллиантовыми кольцами.

Напомним, Эмма Эрнан сходила в ресторан на вечеринку в черном платье по фигуре с откровенным фигурным декольте почти до пупка.