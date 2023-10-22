В коралловом мини-платье с цветами: певица Анитта появилась в наряде от известного бренда

Латиноамериканская звезда Анитта посетила мероприятие во Флориде - открытие роскошного ресторана в итальянском стиле Casadonna. На вечеринку певица пришла в эффектном коралловом платье от британского бренда David Koma представленного в коллекции осень-зима 2023.

Платье было коротким, бандажным, имело небольшой разрез сбоку, который открывал ногу Анитты, а также его украшали большие лаковые красные цветы. Еще одним декором платья были лаковые бретельки, одна из которых завязывалась за шею как чокер.

Образ певица дополнила бежевыми босоножками с ремешками, несколькими украшениями и макияжем с черными стрелками.

Анитта / Фото: Getty Images

Также недавно в наряде от этого же бренда на публике появилась и актриса Ева Лонгория, но выбрала наряд в черном цвете. Ее юбка с большими цветами на подоле хорошо подчеркивала фигуру.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

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