В коралловом мини-платье с цветами: певица Анитта появилась в наряде от известного бренда

Гламурный образ она выбрала для светской вечеринки.
Латиноамериканская звезда Анитта посетила мероприятие во Флориде - открытие роскошного ресторана в итальянском стиле Casadonna. На вечеринку певица пришла в эффектном коралловом платье от британского бренда David Koma представленного в коллекции осень-зима 2023.
Платье было коротким, бандажным, имело небольшой разрез сбоку, который открывал ногу Анитты, а также его украшали большие лаковые красные цветы. Еще одним декором платья были лаковые бретельки, одна из которых завязывалась за шею как чокер.
Образ певица дополнила бежевыми босоножками с ремешками, несколькими украшениями и макияжем с черными стрелками.
Также недавно в наряде от этого же бренда на публике появилась и актриса Ева Лонгория, но выбрала наряд в черном цвете. Ее юбка с большими цветами на подоле хорошо подчеркивала фигуру.
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