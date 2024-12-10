В коралловом ожерелье и платье с цветами: красивая Ольга Сумская появилась на премьере комедии "Збори ОСББ"

Актриса в стильном аутфите пришла на мероприятие в кинотеатр.
Ольга Сумская посетила в кинотеатре "Оскар" премьеру украинской комедии "Збори ОСББ", в которой сыграла.
На меропряитии актриса предстала в стильном образе. На ней было элегантное черное платье миди с черной цветочной вышивкой, сверху которого она надела черный пиджак с атласными лацканами.
Наряд Ольга дополнила черными замшевыми сапогами и красным мешочком с национальной вышивкой.
У Сумской была идеально ровная укладка, макияж с акцентом на красной помаде, красивое коралловое ожерелье со згардой на шее и кольца с массивными камнями на руках.
О фильме:
В канун новогодних праздников жители обычного многоквартирного дома собираются, чтобы обсудить покупку совместного генератора. Однако соседи, которые месяц не могли согласовать цвет краски для скамьи, не способны найти общий язык в этом вопросе. Старые конфликты перерастают в непримиримое противостояние. Смогут ли соседи преодолеть склоки и хотя бы раз в жизни объединиться?
Фильм "Збори ОСББ" с 12 декабря в национальном прокате. Трейлер можно посмотреть здесь.
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