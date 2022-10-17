В коралловом ожерелье и платье с перфорацией: Екатерина Бужинская продемонстрировала красивый образ

Екатерина Бужинская снялась в новой фотосессии и показала самые лучшие кадры в Instagram.

Перед объективом камеры фотографа Анны Домбровской артистка предстала в черном платье-вышиванке с перфорацией от украинского бренда EmbroideredGem. Шею она украсила роскошным коралловым ожерельем.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Аутфит Екатерина дополнила красивой укладкой и насыщенным макияжем с красной помадой.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Пост Бужинской сопровождает пронзительное стихотворение Вадима Швеца о войне:

"Ми знов змарніли, почорніли,

У грудях тисне та болить.

Думки жахливі запосіли,

В нутрі неспокій лиш горить.

Над полем знову крук кружляє

Та гинуть хлопці у вогні,

У скронях б'є і затискає,

І чорними проходять дні.

Не відбере нізащо падаль,

Назад ні кроку, ніхто не здасться.

Мов павутину, плетуть зраду,

Та дух зламати наш не вдасться.

Колаборанти розквітають,

Хтось повертатись не спішить,

Мовчать злегка, бо точно знають:

На дно підуть, бодай у мить.

Кажу відверто, прямо в очі:

Вдів пам'ятаймо й матерів,

Що, гірко плачучи щоночі,

Героїв згадують синів.

Єднаймося, брати і сестри,

Нащадки вільних козаків.

Тягар війни нам разом нести,

Щоб синьо-жовтий майорів!"

Читайте также: