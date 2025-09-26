В коралловом ожерелье и юбке с орнаментом: Ольга Сумская на открытии Одесского кинофестиваля

Ольга Сумская

Реклама

Ольга Сумская посетила церемонию открытия 16-го Одесского международного кинофестиваля, которая состоялась в Киеве.

Актриса появилась перед фотокамерами в элегантном образе. На ней был черный двубортный жакет приталенного силуэта и черная юбка макси, украшенная на подоле красно-зеленым национальным орнаментом.

Ольга Сумская

Аутфит Ольга дополнила черными остроносыми туфлями и черным клатчем, украшенным черными камнями.

Реклама

У звезды была укладка с боковым пробором, нежный макияж и красивое коралловое ожерелье на шее.

Напомним, Ольга Сумская вместе с дочерью посетила показ украинского бренда GOT'S LABEL, который состоялся в Музее авиации.