Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
241
Время на прочтение
1 мин

В коралловом ожерелье и юбке с орнаментом: Ольга Сумская на открытии Одесского кинофестиваля

Актриса в элегантном наряде продемонстрировала стройную фигуру на светском мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ольга Сумская

Ольга Сумская

Ольга Сумская посетила церемонию открытия 16-го Одесского международного кинофестиваля, которая состоялась в Киеве.

Актриса появилась перед фотокамерами в элегантном образе. На ней был черный двубортный жакет приталенного силуэта и черная юбка макси, украшенная на подоле красно-зеленым национальным орнаментом.

Ольга Сумская

Ольга Сумская

Аутфит Ольга дополнила черными остроносыми туфлями и черным клатчем, украшенным черными камнями.

У звезды была укладка с боковым пробором, нежный макияж и красивое коралловое ожерелье на шее.

Напомним, Ольга Сумская вместе с дочерью посетила показ украинского бренда GOT'S LABEL, который состоялся в Музее авиации.

Дата публикации
Количество просмотров
241
