- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 241
- Время на прочтение
- 1 мин
В коралловом ожерелье и юбке с орнаментом: Ольга Сумская на открытии Одесского кинофестиваля
Актриса в элегантном наряде продемонстрировала стройную фигуру на светском мероприятии.
Ольга Сумская посетила церемонию открытия 16-го Одесского международного кинофестиваля, которая состоялась в Киеве.
Актриса появилась перед фотокамерами в элегантном образе. На ней был черный двубортный жакет приталенного силуэта и черная юбка макси, украшенная на подоле красно-зеленым национальным орнаментом.
Аутфит Ольга дополнила черными остроносыми туфлями и черным клатчем, украшенным черными камнями.
У звезды была укладка с боковым пробором, нежный макияж и красивое коралловое ожерелье на шее.
Напомним, Ольга Сумская вместе с дочерью посетила показ украинского бренда GOT'S LABEL, который состоялся в Музее авиации.