В коралловом платье и на каблуках: Мерьем Узерли позировала в старинном дворце

Актриса показала свой образ для фотосессии.
Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась ролью Хюррем-Султан в сериале "Великолепный век", часто делится с поклонниками снимками из различных фотосессий и личной жизни.
На днях актриса показала кадры в красивом платье от бренда Maison Novague кораллового цвета из коллекции весна-лето 2022, которое сочетала с бежевыми туфлями в стиле Мэри Джейн. Также у наряда был довольно оригинальный фасон с высоким разрезом и бантом на шее.
Фотосессия проводилась в дворце Фридрихсфеельде, расположенном в одноименном районе берлинского округа Лихтенберг. Здание отлично сохранилось и является одним из примеров архитектуры раннего классицизма в Германии.
Также кадры из фотосессии опубликовал на своей странице и бренд.
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