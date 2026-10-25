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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В коралловом платье и с массивным жемчужным колье: красивая Хелен Миррен получила престижную награду

Оскароносная актриса получила почетную награду «Легенда шоу-бизнеса» и продемонстрировала яркий образ.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Хелен Миррен

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен посетила 29-й кинофестиваль SCAD Savannah Film Festival, который прошел в Саванне.

Знаменитость стала почетной гостьей гала-показа фильма «A Talent for Murder» («Талант к убийству»), а также получила престижную награду Entertainment Legend Award («Легенда индустрии развлечений») за свой вклад в киноиндустрию.

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Для торжественного мероприятия Хелен выбрала яркий аутфит. На ней было платье кораллового цвета с длинными рукавами, подчеркнутой талией и свободной расклешенной юбкой с пышными складками. Наряд она дополнила остроносыми туфлями на каблуках в тон.

Главным акцентом образа стало роскошное многоярусное жемчужное колье с большой декоративной подвеской, украшенной драгоценными камнями. В ушах у Миррен были массивные жемчужные серьги, а на руках — кольца.

Знаменитость уложила седые волосы в элегантную прическу с челкой, а также нанесла макияж с помощью черного карандаша и красной помады.

Напомним, ранее Хелен Миррен в юбке в цветочек и малиновых туфлях попала в объектив папарацци.

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