В коричневом бикини с принтом: Арабелла Чи похвасталась упругими ягодицами

Модель любит фотографироваться в купальниках.
Модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые пикантные снимки, на которых продемонстрировала пляжный аутфит.
На фото красавица появилась в коричневом бикини с принтом и золотой подвеской в виде морской звезды на лифе.
Арабелла похвасталась и стройной фигурой, и упругими сексуальными ягодицами.
Модель распустила волосы, сделала легкий макияж, молочный маникюр и дополнила лук золотыми украшениями – серьгами, цепочками и кольцами.
Напомним, Арабелла Чи посетила специальный показ психологического ужастика "Улыбайся 2" в Лондоне. Там она появилась в красном платье с высоким разрезом.
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