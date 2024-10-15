В коричневом бикини с принтом: Арабелла Чи похвасталась упругими ягодицами

Модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые пикантные снимки, на которых продемонстрировала пляжный аутфит.

На фото красавица появилась в коричневом бикини с принтом и золотой подвеской в виде морской звезды на лифе.

Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи

Арабелла похвасталась и стройной фигурой, и упругими сексуальными ягодицами.

Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи

Модель распустила волосы, сделала легкий макияж, молочный маникюр и дополнила лук золотыми украшениями – серьгами, цепочками и кольцами.

Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи

Напомним, Арабелла Чи посетила специальный показ психологического ужастика "Улыбайся 2" в Лондоне. Там она появилась в красном платье с высоким разрезом.

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