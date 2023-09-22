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В коричневом кожаном костюме: элегантная Шэрон Стоун посетила модный показ в Милане

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
568
Время на прочтение
1 мин
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В коричневом кожаном костюме: элегантная Шэрон Стоун посетила модный показ в Милане

Шэрон Стоун / Фото: Getty Images

Ее наряд был простым, стильным и в одном цвете.

В Милане продолжается Неделя моды и одной из гостей мероприятия стала 65-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун. Звезда "Основного инстинкта" появилась на показе весна-лето 2024 итальянского бренда Tod's.

Шэрон Стоун по пути на модное шоу / © Associated Press
Шэрон Стоун по пути на модное шоу / Фото: Associated Press

Для мероприятия она выбрала кожаный коричневый костюм, который состоял из свободного жилета на пуговицах и широких штанов.

Дополняли ее образ коричневые туфли и маленькая коричневая сумка через плечо. Также Шэрон надела несколько золотых украшений на шею и кожаные браслеты на руку с логотипом бренда. Короткие волосы она уложила назад и сделала легкий макияж.

Шэрон Стоун / © Getty Images
Шэрон Стоун / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
568
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