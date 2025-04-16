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- Шоу-бизнес
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В коричневом мини и с креативной сумкой в руке: Хайди Клум сфотографировали папарацци
51-летняя модель и телеведущая Хайди Клум вновь продемонстрировала на улицах Нью-Йорка новый образ. Ее подловили папарацци в районе Сохо.
Звезда была одета в мини-платье коричневого цвета с длинными рукавами, горловиной и драпировкой. На рукавах и асимметричной юбке ее платье украшали перья.
Ее платье было от бренда Lapointe, а в руке модель несла небольшую сумку от бренда Aigner с короткой золотой ручкой. Волосы Клум выложила в объемную прическу, обула туфли на каблуках и надела на глаза солнцезащитные очки.
Напомним, что несколькими днями ранее Клум подловили фотографы, когда она шла к своей машине в ярком образе, все вещи в котором были подобраны в одной цветовой гамме. Модель сочетала платье в стиле бохо от бренда Chloe, которое было выполнено в цвете пыльной розы, с обьемной шубой.