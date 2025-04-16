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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
4
Время на прочтение
1 мин

В коричневом мини и с креативной сумкой в руке: Хайди Клум сфотографировали папарацци

51-летняя модель и телеведущая Хайди Клум вновь продемонстрировала на улицах Нью-Йорка новый образ. Ее подловили папарацци в районе Сохо.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

Звезда была одета в мини-платье коричневого цвета с длинными рукавами, горловиной и драпировкой. На рукавах и асимметричной юбке ее платье украшали перья.

Ее платье было от бренда Lapointe, а в руке модель несла небольшую сумку от бренда Aigner с короткой золотой ручкой. Волосы Клум выложила в объемную прическу, обула туфли на каблуках и надела на глаза солнцезащитные очки.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Напомним, что несколькими днями ранее Клум подловили фотографы, когда она шла к своей машине в ярком образе, все вещи в котором были подобраны в одной цветовой гамме. Модель сочетала платье в стиле бохо от бренда Chloe, которое было выполнено в цвете пыльной розы, с обьемной шубой.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
4
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