В коричневом наряде и с голубыми ногтями: стильная Хайди Клум под прицелом папарацци

Звезда шла по улице с широкой улыбкой и в потрясающем образе.

В Америке стартовали съемки очередного сезона развлекательного шоу America's Got Talent и традиционно несменной судьей этого проекта стала супермодель Хайди Клум. 16 марта звезду сфотографировали по пути на съемки, когда она вышла из своей машины и направлялась в студию в Пасадене.

50-летняя Хайди была одета стильно и эффектно, поскольку сочетала в своем луке только вещи коричневого цвета. В частности модель надела шелковую рубашку с длинными рукавами и кожаные широкие штаны с тиснением, которое напоминало текстуру кожи крокодила.

В руке она держала коричневую квадратную сумку с принтом, обула замшевые туфли на каблуках, на глаза надела солнцезащитные очки-авиаторы.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Единственным ярким и выделяющимся акцентом ее образа был маникюр, поскольку она сделала его голубого цвета.

Маникюр Хайди Клум / Фото: Getty Images

Напомним, что в этом году Хайди и ее муж Том Каулитц посетили вместе вечеринки Vanity Fair, которая уже традиционно состоялась после церемонии "Оскар". На красной дорожке мероприятия Хайди произвела фурор платьем с вырезами на животе и бедрах, которое напоминало жидкое золото.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

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