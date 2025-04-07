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- Шоу-бизнес
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В коричневом наряде с корсетом на талии: Сидни Суини посетила церемонию вручения премии
Актриса Сидни Суини, которая после выхода сериала «Эйфория» активно и уверенно покоряет Голливуд, посетила 10-ю ежегодную церемонию вручения премии Hollywood Beauty Awards в Лос-Анджелесе.
Девушка вышла на красную дорожку с блогером и стилистом по волосам Гленом Оропезой, который сотрудничает с Суини и создает ее прически для многих съемок и церемоний. Похоже, что Сидни пришла поддержать друга на этом мероприятии.
Актриса появилась перед камерами в брючном костюме от Elisabetta Franchi из коллекции осень-зима 2025. Наряд был украшен коричневым корсетом на талии с тиснением под рептилию, а носила она этот наряд в сочетании с кружевным черным топом. Наряд Сидни сочетался с луком ее друга, поскольку Глен надел тоже костюм, но украшен тот был длинной шелковой тканью со складками.
Ранее эффектный образ и роскошную прическу актриса продемонстрировала на мероприятии в Нью-Йорке бренда бренда Kérastase. Она появилась на нем с топ-моделью Эмили Ратажковски.