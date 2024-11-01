В коричневом платье-водолазке: Дженнифер Лопес публично поддержала Камалу Харрис на выборах

В США в самом разгаре предвыборный сезон и кандидаты - Камала Харрис и Дональд Трамп - во всю пытаются заполучить голоса.

В Хэллоуин, 31 октября, в Лас-Вегасе состоялся предвыборный митинг кандидата в президенты от Демократической партии и нынешнего вице-президента Камалы Харрис.

Поддержать ее пришла певица и актриса Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

На публику звезда вышла в коричневом наряде - обтягивающем платье-водолазка с длинными рукавами.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Наряд красиво подчеркивал фигуру Лопес, а дополнила лук она несколькими украшениями, укладкой с локонами, длинным нюдовым маникюром и макияжем в коричневой гамме.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Роликом с мероприятия Дженнифер также поделилась в Instagram.

Звезда была очень красивой и эффектной, но в обычной жизни она выглядит совсем не так, что недавно доказали фотографии папарацци, на который Лопес была запечатлена в машине в повседневном наряде и собранными волосами.

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