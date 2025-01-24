В коричневом жакете и с сумкой Gucci: Анастасия Цимбалару в стильном образе пришла на премьеру комедии

32-летняя актриса пришла поздравить своих звездных друзей с выходом фильма, в котором они снялись.

Анастасия Цимбалару стала гостьей гала-премьеры романтической комедии "Коли ти выйдеш заміж?", которая на днях прошла в столичном кинотеатре "Оскар".

Для своего появления кинозвезда выбрала стильный аутфит. На ней был коричневый замшевый жакет, голубая рубашка, белый топ и синие джинсы.

Анастасия Цимбалару

Лук Цимбалару дополнила замшевыми коричневыми остроносыми ботильонами и сумкой Gucci с фирменной монограммой.

Анастасия собрала волосы в гладкий хвост, сделала макияж с акцентом на глазах и молочный маникюр. Уши она украсила серьгами-кольцами с камнями, а шею – золотыми цепочками.

Анастасия Цимбалару

Напомним, на премьере также присутствовали актрисы Антонина Хижняк и Наталья Денисенко, сыгравшие в фильме "Коли ти выйдеш заміж?"

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