В коричневом жакете и с сумкой Gucci: Анастасия Цимбалару в стильном образе пришла на премьеру комедии

32-летняя актриса пришла поздравить своих звездных друзей с выходом фильма, в котором они снялись.
Анастасия Цимбалару стала гостьей гала-премьеры романтической комедии "Коли ти выйдеш заміж?", которая на днях прошла в столичном кинотеатре "Оскар".
Для своего появления кинозвезда выбрала стильный аутфит. На ней был коричневый замшевый жакет, голубая рубашка, белый топ и синие джинсы.
Лук Цимбалару дополнила замшевыми коричневыми остроносыми ботильонами и сумкой Gucci с фирменной монограммой.
Анастасия собрала волосы в гладкий хвост, сделала макияж с акцентом на глазах и молочный маникюр. Уши она украсила серьгами-кольцами с камнями, а шею – золотыми цепочками.
Напомним, на премьере также присутствовали актрисы Антонина Хижняк и Наталья Денисенко, сыгравшие в фильме "Коли ти выйдеш заміж?"
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