В коричневой кожанке и прозрачной юбке: фэшн-блогер продемонстрировала стильный осенний образ

Леони Ханне выбрала лук от Miu Miu в коричнево-оранжевых цветах.

Немецкая модная блогер, звезда стритстайла и инфлюэнсер – 35-летняя Леони Ханне попала в объективы папарацци по дороге на показ бренда Miu Miu, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Леони выбрала для своего выхода стильный образ в осенних цветах от вышеупомянутого бренда. На ней была коричневая кожанка, оранжевая футболка и рубашка на пуговицах, а также коричневая прозрачная юбка до колен.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Аутфит блогер дополнила черной сумкой и черными босоножками на шпильках.

Леони собрала волосы в хвост, украсив их черной лентой, и сделала макияж в коричневых оттенках.

Напомним, Леони Ханне посетила вечеринку Victoria's Secret в Нью-Йорке в черном платье-комбинации с шелковой юбкой и прозрачным сетчатым верхом.

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