В коричневой куртке и джинсах: Кэти Холмс опять сфотографировали папарацци

Кэти Холмс - самая стильная жительница Нью-Йорка, которая не боится попасть под прицел фотографов. Она часто гуляет по городу в простых и повседневных нарядах, которые заслуживают внимания.

В преддверии Нового года она сходила на работу - репетицию в театр на Бродвее, где сейчас играет в одной из постановок. Кэти несла в руках два стакана с напитками, которые купила по дороге, вероятно, кому-то из своих коллег по сцене.

Одета в тот день она была в коричневое пальто с карманами и пуговицами, полосатую кофту и широкие джинсы. Также, чтобы не замерзнуть, она надела шапку на голову. Образ Холмс дополняли очки, кеды и довольно большая черная сумка от Mansur Gavriel.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Также отметим, что с этой черной сумкой Кэти Холмс выходила в свет не раз. Недавно она также сочетала ее с длинным коричневым пальто и забавной сумкой-шоппером от Standard Reusable, на которой был рисунок в виде Hello Kitty.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Читайте также:

Стиль Кэти Холмс (30 фото)