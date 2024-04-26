В коричневых мини-шортах и с сумкой Dior: британская модель в стильном луке сходила на мероприятие

Арабелла Чи в своем аутфите акцентировала внимание на стройных ногах.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram снимки своего нового стильного лука, в котором она сходила на фэшн-ивент.

Арабелла Чи/Instagram

Девушка надела черное боди, черный укороченный жакет и коричневые мини-шорты, которые подчеркнули ее стройные ноги.

Арабелла Чи/Instagram

Аутфит Чи дополнила черными босоножками с завязками почти до колен и черной сумкой-седлом от Dior.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла сделала укладку с локонами и макияж в натуральных оттенках. На шее у нее была золотая цепочка с подвеской.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, ранее Арабелла Чи примеряла короткое платье с леопардовым принтом и пикантным вырезом на животе и груди.

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