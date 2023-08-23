В короне и с роскошными украшениями: Ванесса Кирби в эпической истории "Наполеон"

Уже этой осенью исторический фильм Ридли Скотта о Наполеоне I выйдет на украинские киноэкраны.

Студия Sony Pictures опубликовала персонажный постер с Ванессой Кирби в роли Жозефины Богарне – первой жены культового французского императора Наполеона к премьере одноименного фильма, который выйдет в украинский прокат 23 ноября этого года.

Ванесса Кирби

Эпическая история расскажет о тернистом пути Бонапарта к власти, его триумфальных взлетах и трагических падениях. Она также полностью раскроет жизнь создателя одной из величайших империй мира.

Напомним, в Сети появился официальный трейлер фантастической комедии "Репродукция будущего", которая в украинский прокат выйдет в сентябре.

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