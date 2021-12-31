В короне с птицами и платье с пайетками: участница "Холостяка-10" продемонстрировала свой новогодний образ

Алина Ляшук выбрала для встречи Нового года гламурный аутфит.
Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" – Алина Ляшук – показала фоловерам в Instagram образ, в котором она будет встречать Новый год.
Девушка предстала на фото в платье, расшитом серебристыми пайетками. Свой лук она дополнила головным серым убором в виде короны с птицами.
Ляшук выпрямила себе волосы и сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах.
"Образ на Новый год", - подписала фото Алина.
Ранее девушка показала милое фото с елкой, на котором она позировала в красном свитере оверсайз и в красных носках.
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