В коротких шортах и футболке: Крисси Тейген пришла поддержать сына на футбольном матче

В жаркую погоду она решила надеть максимально короткие шорты.
Модель и многодетная мать Крисси Тейген попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе. Знаменитость заметили в коротких шортах и красной футболке, когда она пришла поддержать своего сына Майлза на его футбольном турнире.
По знаменитости было видно, что она просто сияла от гордости за своего отпрыска, ведь даже для поддержки взяла помпоны и сделал принт на футболке и именем сына.
Образ Крисси дополнила парой босоножек с золотыми завязками, солнцезащитными очками и небольшой сумкой на длинном ремешке. Волосы знаменитость собрала вы высокую прическу.
Также поддержать Майлза пришла его бабушка - мама Крисси - Вилайлак Тейген. Ее сфотографировали с дочерью, когда она раскладывали стулья для наблюдения за игрой.
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