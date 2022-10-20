В коротких шортах и кепке с рисунком: сын Арнольда Шварценеггера на прогулке

29-летний сын американского актера, культуриста и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера не часто появляется на публике, но все же, во время прогулок по Лос-Анджелесу его иногда подлавливают фотографы. На этой наделе Патрика заметили, когда он шел по улице и ботал по телефону.

Поскольку в Калифорнии сейчас довольно жарко, знаменитость был одет по-летнему легко. На Патрике были короткие белые шорты, простая серая футболка, носки и стильные белые кроссовки от New Balance.

Также Шварценеггер спрятал голову от солнца под кепкой с рисунком. А вот на руках у него было аж две пары часов - механические и электронные Apple Watch.

Патрик Шварценеггер / Фото: Getty Images

Напомним, что Патрик один из четырех детей, которые родились у Арнольда Шварценеггера с журналисткой Марией Шрайвер.

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