В коротких шортах и кепке с рисунком: сын Арнольда Шварценеггера на прогулке

Молодой актер и модель оказался под прицелом папарацци.
29-летний сын американского актера, культуриста и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера не часто появляется на публике, но все же, во время прогулок по Лос-Анджелесу его иногда подлавливают фотографы. На этой наделе Патрика заметили, когда он шел по улице и ботал по телефону.
Поскольку в Калифорнии сейчас довольно жарко, знаменитость был одет по-летнему легко. На Патрике были короткие белые шорты, простая серая футболка, носки и стильные белые кроссовки от New Balance.
Также Шварценеггер спрятал голову от солнца под кепкой с рисунком. А вот на руках у него было аж две пары часов - механические и электронные Apple Watch.
Напомним, что Патрик один из четырех детей, которые родились у Арнольда Шварценеггера с журналисткой Марией Шрайвер.
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