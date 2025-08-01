- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 185
- Время на прочтение
- 1 мин
В коротких шортах и с большой орхидеей: папарацци подловили возлюбленную Паттинсона - Сьюки Уотерхаус - во время шопинга
33-летняя модель и актриса в повседневной удобной одежде сходила купить цветок.
Сьюки Уотерхаус попала в объективы папарацци во время шопинга - она купила большую белую орхидею в вазоне.
Модель продемонстрировала повседневный образ. На ней была синяя куртка из денима в рубчик, белая футболка с принтом, спортивные короткие шорты цвета бургунди с тканевым поясом и белыми полосками по бокам и черные капроновые колготы. Обута она была в бордовые кроссовки.
Лук Уотерхаус дополнила стильными очками в черепаховой оправе и розовой сумкой Miu Miu.
Напомним, Сьюки Уотерхаус в образе в стиле хиппи прогулялась по городу.