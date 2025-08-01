Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

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Сьюки Уотерхаус попала в объективы папарацци во время шопинга - она купила большую белую орхидею в вазоне.

Модель продемонстрировала повседневный образ. На ней была синяя куртка из денима в рубчик, белая футболка с принтом, спортивные короткие шорты цвета бургунди с тканевым поясом и белыми полосками по бокам и черные капроновые колготы. Обута она была в бордовые кроссовки.

Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

Лук Уотерхаус дополнила стильными очками в черепаховой оправе и розовой сумкой Miu Miu.

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Напомним, Сьюки Уотерхаус в образе в стиле хиппи прогулялась по городу.