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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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185
Время на прочтение
1 мин

В коротких шортах и с большой орхидеей: папарацци подловили возлюбленную Паттинсона - Сьюки Уотерхаус - во время шопинга

33-летняя модель и актриса в повседневной удобной одежде сходила купить цветок.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Сьюки Уотерхаус

Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

Сьюки Уотерхаус попала в объективы папарацци во время шопинга - она купила большую белую орхидею в вазоне.

Модель продемонстрировала повседневный образ. На ней была синяя куртка из денима в рубчик, белая футболка с принтом, спортивные короткие шорты цвета бургунди с тканевым поясом и белыми полосками по бокам и черные капроновые колготы. Обута она была в бордовые кроссовки.

Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

Лук Уотерхаус дополнила стильными очками в черепаховой оправе и розовой сумкой Miu Miu.

Напомним, Сьюки Уотерхаус в образе в стиле хиппи прогулялась по городу.

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