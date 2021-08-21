В коротких шортах и с новой прической: стильная Крисси Тейген сходила с мужем-музыкантом в ресторан

Пара мило держалась за руки, пока шла по улице.
35-летняя модель Крисси Тейген продемонстрировала в пятницу сексуальный и стильный образ. Звезду заметили с ее мужем, музыкантом Джоном Леджендом, когда они направлялись на ужин в Нью-Йорке.
Пара шла держась за руки и мыло улыбалась фотографам. Крисси отстригла свои длинные волосы, сделав прическу-боб, а на своей странице в Instagram она призналась, что вдохновила ее на это Кортни Кардашьян, которая сделала такую же прическу ранее.
Для ужина бывшая модель выбрала короткие джинсовые шорты, которые сочетала с яркой рубашкой красного цвета от Valentino и туфлями в тон от Bottega Venetta. На лице у Тейген был стильный макияж, солнцезащитные очки и черная сумка.
Джон оделся тоже стильно, выбрав поло и брюки нюдового розового цвета, а также белые кеды.
Днем ранее семейство тоже сфотографировали в городе во время прогулки. Крисси продемонстрировала стильный образ, в котором сочетала клетчатый удлиненный жакет, черный топ от Calvin Klein и синие джинсы с высокой талией.
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