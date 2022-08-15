В коротких шортах и с сумкой Gucci: Дженнифер Лопес и дочь Бена Аффлека под прицелом папарацци

Вчера все гадали, куда же в субботу оправилась на частном самолете с семьей Дженнифер Лопес в преддверии дня рождения своего новоиспеченного мужа Бена Аффлека, но оказалось, что звезда улетела отдыхать не на острова, а в Нью-Йорк. В воскресенье, 14 августа, знаменитость несколько раз замечали на улицах города с детьми.

Особое внимание звезда привлекла, кода вместе с ней была дочь Аффлека от первого брака - 16-летняя Вайолет. Вероятно, подросток в отличных отношениях с женой отца, ведь, похоже, они вместе ходили на шопинг.

На Вайолет было белая футболка с надписью Appalachian (Аппалачи - горная система на востоке Северной Америки), коричневые кюлоты и яркие босоножки на платформе.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дженнифер же надела довольно необычный для себя образ, ведь сочетала короткие серые шорты с широкой белой блузой, белыми кроссовками и сумкой-хобо от Gucci. На глазах у суперзвезды были стильные солнцезащитные очки от Bausch & Lomb, а в ушах - ее любимые серьги-кольца от Jennifer Fisher.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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