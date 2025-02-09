В коротких шортах и сапогах на каблуках: Кэти Перри спела на церемонии открытия Invictus Games

Певица Кэти Перри выступала на церемонии открытия Invictus Games 2025 в Ванкувере.

Артистка выразила поддержку принцу Гарри и Меган Маркл, которые являются ее соседями в Монтесито.

40-летняя поп-дива вышла на сцену в качестве одного из хедлайнеров церемонии открытия Invictus Games 2025, которые принц Гарри основал в 2014 году.

Кэти Перри на открытии Invictus Games / Фото: Getty Images

На сцене к Кэти присоединились оркестр Naden Band Королевского канадского военно-морского флота, оркестр 15-го полевого полка и Королевский канадский артиллерийский оркестр, а также 70 членов танцевального корпуса Invictus Games и 10 кукол и артистов Invictus Games.

Перри вышла на сцену в эффектном костюме и белых сапогах на каблуках, она собрала волосы в конский хвост и сделала выразительный макияж. В Instagram Перри поделилась видео своего выступления.

"Былв более чем вдохновленв духом The Invictus Games и всеми сегодняшними участниками. Спасибо, что позволили мне хамелеонить мой путь через церемонии открытия…", - написала в блоге певица.

На церемонии также выступили Крис Мартин из Coldplay, Нелли Фуртадо, Ноа Кахан и Роксанна Бруно.

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