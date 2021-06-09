В коротких шортах и слипонах: 73-летний Арнольд Шварценеггер на велопрогулке

Актер ведет активный образ жизни.

Актер, культурист и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер - большой поклонник велоспорта, и часто его можно заметить на улицах Лос-Анджелеса на велосипеде. Особенно полезны ему такие кардионагрузки после операции на сердце, которую ему сделали в прошлом году.

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73-летний Шварценеггер также часто приглашает на велопрогулки своих детей или друзей. Иногда актер катается в одиночестве.

В понедельник, 8 июня, Шварценеггера сфотографировали во время его очередного выезда. Он катался на своем велосипеде в черных шортах, футболке, синей легкой куртке и слипонах с камуфляжным принтом. На глазах у него были солнцезащитные очки.

Арнольд Шварценеггер / Getty Images

Любовь к спорту он привил и своем детям. Например, его сын Патрик как-то попал под прицел папарацци, разминаясь на улице, а две его дочери были запечатлены после игры в сквош.

Патрик Шварценеггер / Getty Images

Кэтрин Шварценеггер / Getty Images

Кэтрин и Кристина Шварценеггер болтают после тренировки / Getty Images

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Арнольд Шварценеггер на велопрогулках во время карантина (18 фото)

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