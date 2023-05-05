В коротких шортах и жакете: Натали Портман блеснула стройными ногами на красной дорожке

Исполнительный продюсер и соучредитель фильма "Города ангелов" Натали Портман посетила премьеру ленты в Pacific Design Center в Лос-Анджелесе.

41-летняя Портман позировала на дорожке перед премьерой документального сериала HBO о профессиональной женской футбольной команде Лос-Анджелеса Angel City в элегантном черном костюме из букле от Miu Miu, состоящем из короткого жакета и шорт. А обута была в сатиновые босоножки на каблуках.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Натали Портман / Фото: Associated Press

Натали сделала красивую укладку волнами и просто макияж, маникюр у нее был выполнен в красном цвете.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Актриса отказалась от каких-либо аксессуаров, чтобы ее образ выглядел максимально просто. Ну а от стройных ног продюсера просто не оторвать взгляд. Натали безупречно выглядит.

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