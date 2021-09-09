В коротком белом платье: Кайли Дженнер сверкнула беременным животом

На днях 24-летняя модель Кайли Дженнер подтвердила слухи о своей второй беременности.

Звезда и безнесвумен ждет второго ребенка от своего возлюбленного Трэвиса Скотта. В Instagram Stories Кайли поделилась фотогарфией и продемонстрировала свой уже весьма заметный живот. Также у пары уже есть 3-летняя дочь Сторми.

Девушка позировала в белом коротком платье, которое обтягивало ее фигуру с небольшим V-образным вырезом на декольте. Поверх платья Кали набросила белое пальто, а в руке держала белую сумку. Похоже, в таком виде звезда собралась на какой-то светский выход.

Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

Волосы у нее были распущены, на лице традиционно был насыщенный макияж, выполнен в нюдовых оттенках.

Также в блоге Кайли опубликовала видео о том, как сообщила родным о том, что их семья скоро пополнится еще одним человеком. Это было очень трогательно. Напомним, недавно также стало известно о второй беременности Рози Хантингтон-Уайтли и Эшли Грэм.

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