В коротком наряде: 77-летняя Катрин Денев оголила ноги до середины бедра на Парижской недели моды

В коротком наряде: 77-летняя Катрин Денев оголила ноги до середины бедра на Парижской недели моды

Актриса в стильном аутфите посетила фэшн-шоу Louis Vuitton.

Вчера, 5 октября, состоялся показ коллекции весна-лето 2022 Louis Vuitton. Креативный директор Модного дома - Николя Жескьер, выбрал для своего шоу культовое место в столице Франции – Лувр.

Фэшн-шоу посетила Катрин Денев. На актрисе было короткое черное платье, поверх которого она надела черно-белое пальто с принтом и кожаными манжетами.

Катрин Денев / Getty Images

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Длина наряда позволила ей продемонстрировать свои стройные ноги. Лук Катрин дополнила белыми слингбэками с металлическим логотипом Louis Vuitton.

Катрин Денев / Associated Press

Денев сделала себе объемную укладку, в макияже акцент был на смоки-айс, а уши украсила серьгами-гвоздиками. В свои 77 лет Катрин выглядит великолепно.

Актриса сидела в первом ряду рядом с молодыми коллегами - Аной де Армас и Алисией Викандер. Все трое выставили на камеру свои ноги. Денев не стеснялась оголить ногу до середины бедра. Красотка же!

Ана де Армас, Алисия Викандер и Катрин Денев / Associated Press

Напомним, на фотоколле в Каннах актриса появилась в черной рубашке, классических брюках со стрелками, которые сочетала с кожаными шлепками на платформе и леопардовой сумкой на короткой ручке.

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