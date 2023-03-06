В коротком пальто и с любимым клатчем: Викторию Бекхэм запечатлели в Париже

Дизайнер Виктория Бекхэм все еще проводит время в Париже.

На прошлой неделе на Парижской неделе моды модельер презентовала свою новую коллекцию сезона осень-зима 2023-2024. После этого ее несколько раз фотографировали с семьей около отеля, где они остановились.

Вчера Викторию снова запечатлели на выходе из отеля, но уже одну. Одета 48-летняя дизайнер была в серое короткое пальто, черные легинсы, которые были соединены с остроносой обувью на шпильке, а в руке Виктория несла черный клатч из собственной коллекции.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

У дизайнера были распущены волосы, на лице по традиции были большие солнцезащитные очки с черными стеклами, маникюр она сделала нюдовый, а на пальце у нее сверкало кольцо с крупным бриллиантом.

Днем ранее Виктория за руку с мужем Дэвидом Бекхэмом и одетая в оливковые брюки клеш и в сиреневом свитере направлялась на шопинг в магазин Sephora. Вместе с ними были и остальные члены их семьи – дочь Харпер, младший сын Круз и старший Бруклин вместе с женой Николой Пельтц.

Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом и семьей / Фото: Getty Images

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