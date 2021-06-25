В коротком платье и босоножках: Настя Каменских похвасталась луком для прогулки

В коротком платье и босоножках: Настя Каменских похвасталась луком для прогулки

Настя Каменских – большая модница. Она часто показывает поклонникам луки, которые выбирает для летних прогулок.

На новых снимках, опубликованных звездой в Instagram, 34-летняя Каменских позирует в коротком платье-халате на запах, под которым виднеется черный топ или белье. К платью артистка подобрала черные кожаные босоножки с квадратными носами на устойчивых каблуках и надела под них носки в сетку. А в руках у певицы была небольшая черная сумка на цепочке.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

В летний жаркий день Настя предпочла сделать максимально естественный макияж, а из украшений надела лишь несколько браслетов на запястье и подвеску на шею. Своих поклонников в подписи к снимках, артистка пригласила на концерт 1 июля в Cuba Camp.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Напомним, ранее Настя демонстрировала лук с пробежки. Даже в такую жаркую погоду певица не пропускает любимые тренировки.

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