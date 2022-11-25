В коротком платье и гольфах с перфорацией: Сиенна Миллер в образе total black на вечеринке

40-летняя актриса и модель выбрала для своего выхода в свет кокетливый аутфит.

Сиенна Миллер посетила рождественскую вечеринку Claridge's Christmas Tree Party в Лондоне. Красавица выглядела великолепно в образе total black.

На ней было короткое платье на широких бретельках, с короткими пышными рукавами и длинными лентами, которые выглядывали из-под юбки.

Платье актриса скомбинировала с черными гольфами с перфорацией и вырезами, а также с замшевыми босоножками на высокой платформе и каблуке.

Сиенна Миллер / Фото: Getty Images

Волосы Миллер распустила и сделала плетение сверху. На ее лице был максимально естественный макияж. На шее у актрисы были золотистые бусы, а в ушах – серьги с бриллиантами.

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