В коротком платье и на высоких шпильках: молодая мама Роми Стридж приехала в Монако

В коротком платье и на высоких шпильках: молодая мама Роми Стридж приехала в Монако

25-летняя нидерландская модель и молодая мама посетила светское мероприятие.

Экс-"ангел" бельевой марки Victoria's Secret приехала на ужин Haute-Joaillerie в ресторане La Vigie 1 июля 2021 года в Монако.

Перед камерами девушка появилась в лаконичном белом коротком платье с замком посередине, которое сочетала с босоножками цвета металлик на высоких каблуках и маленьким голубым клатчем на цепочке от Louis Vuitton.

Роми Стридж / Getty Images

Длинные белые волосы Роми уложила на одну сторону и слегка накрутила кончики волнами, а также сделала очень легкий макияж. Для модели выход в свет стал первым после рождения дочери Минт, которая появилась на свет с декабре 2020 года. Сейчас Роми Стридж поглощена материнством и редко появляется на публичных мероприятиях. А вот на прогулки со своей малышкой ходит регулярно и показывает новые кадры в Instagram.

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Роми Стридж с дочерью / Instagram Роми Стридж

Роми Стридж с дочерью / Instagram Роми Стридж

Роми Стридж с дочерью Минт (21 фото)

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