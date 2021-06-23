В коротком платье и со щитком: Энн Хэтэуэй запечатлели папарацци

38-летняя американская актриса была замечена фотографами в Нью-Йорке.

Энн Хэтэуэй из тех звезд, которые не слишком часто мелькают перед камерами фотографов. Но сейчас актриса задействована в съемках нового сериала, где вместе с Джаредом Лето они играют супружескую пару и создателей сети рабочих пространств WeWork Адама и Ребекку Нейманн. В связи с этим Хэтэуэй чаще стали фотографировать папарацци.

Энн Хэтэуэй и Джаред Лето / Getty Images

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Похоже, вчера звезда и мама двоих детей была не на работе. Она прогуливалась в синем платье с серебристыми нитями и удобных шльопанцах по улице, держа в руках увесистую черную сумку. Волосы Энн были собраны заколкой, а на лице был достаточно насыщенный, как для дневной прогулки макияж. На шее был зафиксирован пластиковый щиток, который Хэтэуэй носит, вероятно, вместо маски.

Энн Хэтэуэй / Getty Images

Энн быстро пробежалась по улице и не подала виду, что ее фотографируют.

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