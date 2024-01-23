В коротком платье-пальто с принтом: дизайнер обуви Амина Муадди посетила Неделю моды в Париже

Основательница бренда обуви, прославившегося оригинальным каблуком в форме бокала, дизайнер иордано-румынского происхождения Амина Муадди, посетила показ кутюрной коллекции Модного дома Schiaparelli, который традиционно проходил в Париже.

На мероприятии девушка появилась в эффектном и запоминающимся образе, ведь на ней было коричневое шерстяное пальто, которое она носила как платье. У наряда была приталенная подчеркнутая талия и три пуговицы спереди разного дизайна. Также наряд украшал белый рисунок, вероятно, нанесенный на изделие мастерами бренда Schiaparelli вручную.

Свой образ Амина дополнила массивными золотыми серьгами в виде больших ракушек и коричневыми туфлями со стразами. Волосы дизайнер уложила в высокую прическу, а на лице у нее был трендовый макияж в коричневых тонах.

Амина Муадди / Фото: Getty Images

Посещение Муадди этого модного шоу уже стало практически традицией, ведь в прошлом году она также была среди гостей показа. Тогда на шоу она пришла в бархатном платье кобальтового оттенка, которое дополнила золотыми аксессуарами.

Амина Муадди / Фото: Getty Images

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